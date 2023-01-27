За него проголосовали 18 депутатов.

Совет народных депутатов Киржачского района назначил Сергея Будкина главой районной администрации. Всего до депутатского голосования комиссия допустила двух кандидатов.Сергей Будкин выступал в ранге ио руководителя муниципалитета. Его конкурентом была начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Надежда Попова. Оба претендента поделились планами по развитию района. Народные избранники ожидаемо поддержали Сергея Будкина, ведь очевидно, что Надежда Попова оказалась здесь в роли статиста.Напомним, что ближайшее время парламентарии Гороховецкого района также определятся с новым главой. На пост трое человек.