Спортивные события для незаинтересованных людей кажутся непредсказуемыми.

Как спортивные прогнозы помогают делать ставки

Но мир ставок не любит безосновательных предсказаний. Беттеры знают, что деятельность гандикаперов помогает разобраться в исходе соревнований и увеличить шансы выигрыша. Новичкам будут полезны прогнозы на спорт от профессионалов, а также другие аналитические материалы подробнее на сайте Top-bukmeker.

Исследования любительских прогнозов

В 2010-2012 гг. проводились исследования, где пытались собрать статистически полезную информацию из твитов по конкретным спортивным соревнованиям. Результат показался удивительным – обыкновенные сообщения от рядовых любителей продемонстрировали точность прогнозов в 54%. И это – только любительское мнение. Профессиональные прогнозы должны показывать куда большую цифру.

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Отличия профессионального прогноза от любительского

Львиная доля новичков знают только две стратегии: ставить на фаворитов и искать беспроигрышный вариант. Начинающих беттеров не волнует размер коэффициента или невозможность найти «золотую формулу». Они хотят делать ставки с положительным результатом, но не знают особенности профессионального мышления.

Компетентные гандикаперские прогнозы включают три составляющие:



опыт



статистику;





анализ.



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Данные факторы существенно повышают шансы на успех. В отличие от новичков, капперы анализируют соревнования с «холодной головой». В арсенале профессионалов есть как доскональное знание соперников, так и база данных от букмекерских контор. Деятельность БК нельзя недооценивать: аналитики организаций собирают колоссальную базу для предсказаний, на основании которой они определяют коэффициенты.

Механизм профессионального прогноза

Стабильная прибыль не предполагает удачи. Фактор случайности полностью исключается из процесса. Задача профессионального прогнозиста – свести процент проигрышей к минимуму. Это достижимо за счет знания конкретного вида спорта. Гандикапер выбирает только те дисциплины, которые знает «на зубок». Нет смысла ставить на баскетбол, если всю жизнь следишь только за хоккеем.

Профессиональный прогноз состоит из трех стадий:



анонса;



анализа;





вывода.



Суть анонса – узнать, кто и где из соперников играет. Каппер собирает минимальную информацию о грядущем спортивном событии.

Анализ включает множество компонентов, от графика матчей до статистики и параметров команды. Необходимо понимать ценность каждого определяющего фактора как в отдельности, так и в совокупности. Нередко аутсайдер может выиграть фаворита в личной встрече – если учитывать только один фактор, то можно проиграть.

Делаем ставки: советы профессионалов

Практикой выработаны четкие правила и рекомендации, которые повышают эффективность любого прогноза. Помогут следующие советы:



уточнять механику ставки. Начинать действовать только после того, как есть представление о размерах комиссии и правилах работы букмекерской конторы;





играть малыми суммами. «Прощупать» почву;





четко определить размер банка. Знать границы;



не гнаться за фаворитами или любым другим фактором успеха в отдельности;



не ставить все сразу. Распределить риски;



следить за новостями спорта. Любая информация будет полезна.



Спортивные прогнозы от профессионалов помогают делать ставки, так как они компетентны и основаны на анализе. Не имеет значения, кто ставит – опытный беттер или новичок – каждому пользователю будет полезна информация со стороны профессионалов. Прогнозы помогают составить общую картину происходящего и развить в человеке культуру анализа. Чем больше беттер будет понимать в мире спортивных событий, тем эффективнее будут ставки. Вот почему прогнозы полезны каждому, кто неравнодушен к ставкам.