Экспозиция приурочена к 120-летию Союза русских художников.

Выставка "Под впечатлением. Русский импрессионизм" открылась в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля, который в этом году отмечает свое столетие, передает корреспондент ТАСС. На экспозиции представлено более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и редкие книги из собраний четырех музеев Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Перми."Эта выставка приурочена к 120-летию Союза русских художников, в который входили величайшие мастера отечественного изобразительного искусства, такие как Константин Коровин, Валентин Серов, Аполлинарий Васнецов. Да, есть спорный момент, что называть русским импрессионизмом, но это явление, которое возникло во Франции, осело на благодатной русской почве", - рассказала ТАСС директор музея Фарида Буреева.На выставке посетители смогут увидеть более 100 произведений из собраний Омском музея им. Врубеля, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Тюменского музейно-просветительского объединения и Пермской государственной художественной галереи. Центральными экспонатами стали полотна Абрама Архипова "Баба" и Филиппа Малявина "Девка". Также зрители познакомятся с работами Михаила Нестерова, Бориса Кустодиева, Константина Юона, Аркадия Рылова, Игоря Грабаря, Станислава Жуковского, Сергея Виноградова, Петра Петровичева, Юрия Пименова и других известных живописцев.Экспозиция выстроена в хронологическом порядке и состоит из пяти тематических разделов: "Начало зримых перемен" (1901-1902 годы), "Без жюри" (1903-1910 годы), "Союз торжествует" (1910-1917 годы), "У тихой пристани" (до 1923 год) и по "По законам красоты" (последующие годы). "Мы рассказываем о том, что предшествовало появлению Союза русских художников, какие работы создавали в период существования этого объединения и кто наследовал традициям этих живописцев, - рассказала Буреева. - Те приемы, которые использовали эти мастера, красной нитью проходят в отечественном искусстве XX века и в начале XXI столетия".Ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Ирина Андренко отметила продуманность выставки. "Этапы у этого союза были очень разные: как москвичи и петербуржцы организовались, потом разъединились, пришли новые художники. И даже в советское время многие живописцы, которые были учениками этих художников, в русле соцреализма остались в чем-то импрессионистами, сохранили живость восприятия и передачи этих эмоций", - уточнила она ТАСС.Союз русских художников - творческое объединение, опирающееся на традиции русской реалистической школы. В период с 1904 по 1922 год союз провел 16 выставок, имевших небывалый успех у зрителей, ценителей искусства и коллекционеров. 13 мая 1923 года в Москве открылась "Весенняя выставка", которая стала последней в истории объединения.