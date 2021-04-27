Подсудимая признала свою вину. В содеянном раскаялась.

Во Владимире 21-летнюю мать оштрафовали за причинение дочери тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Известно, что днём 18 мая 2020 года она оставила на кухне без присмотра свою полуторагодовалую дочь. На кухонном столе стояла бутылка с 70%-ым уксусом. Девочка выпила содержимое, в результате чего получила химический ожог полости рта, гортаноглотки, пищевода и кожи грудной клетки.Подсудимая признала свою вину. В содеянном раскаялась.В результате Октябрьский районный суд Владимира оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.