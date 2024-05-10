«Поезд Победы» остановится во Владимире 13 мая. Иммерсивная выставка будет работать два дня с 10:30 до 16:30. Горожане смогут бесплатно посетить передвижной музей, сообщили в мэрии. Выставка

«Поезд Победы» остановится во Владимире 13 мая. Иммерсивная выставка будет работать два дня с 10:30 до 16:30. Горожане смогут бесплатно посетить передвижной музей, сообщили в мэрии. Выставка посвящена событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция располагается прямо в вагонах поезда. Реалистичные декорации и восковые фигуры перенесут посетителей в события того времени. Из информации на сайте poyezd-pobedy.ru Не только