В 2024 году во Владимирской городской агломерации модернизируют ещё 20 светофорных объектов. В...

В 2024 году во Владимирской городской агломерации модернизируют ещё 20 светофорных объектов.В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщают, что во Владимирской городской агломерации продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы.Работа ведётся с 2023 года. За это время модернизировано 7 светофорных объектов, на которых установлено 7 современных адаптивных дорожных контроллеров и 26 видеодетекторов транспорта.Запущена в работу и автоматическая дорожная метеостанция, информирующая о метеообстановке как в режиме онлайн, так и прогнозе на несколько дней вперед.Известно, что действует свыше 55 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.Это интересно!В пресс-службе регионального Правительства информируют, что еще в феврале 2024 года на основе анализа транспортных потоков - на перекрёстке на площади Победы во Владимире было решено изменить график работы светофорного объекта путём исключения из него выходных дней. Это позволило снизить время проезда перекрёстка в субботу и воскресенье.Всего в текущем году будет модернизировано ещё 20 светофорных объектов с установкой 20 современных адаптивных дорожных контроллеров и 48 видеодетекторов транспорта.Отмечается, что это позволит точнее определять загруженность улиц и выбирать оптимальный режим работы светофора. Таким образом удастся избежать пробок, а также ускорить движение транспортного потока.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области