Отработанные ртутные лампы относятся к классу первой опасности. Вот только вариантов, куда их можно сдать, у жителей нескольких поселений Юрьев-Польского района не было. Выкидывать опасные

Отработанные ртутные лампы относятся к классу первой опасности. Вот только вариантов, куда их можно сдать, у жителей нескольких поселений Юрьев-Польского района не было. Выкидывать опасные отходы им попросту некуда. На это нарушение обратила внимание прокуратура. Как объяснили в надзорном ведомстве, организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, а также информирование об этом жителей – задача органов