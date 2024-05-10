Ксения Барышева из Владимира вышла в финал Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024» А мы...

Ксения Барышева из Владимира вышла в финал Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024»А мы продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»На телеканале «Звезда» состоялся показ 5-го концерта Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024». Владимирскую область представляла Ксения Барышева — солистка Музыкально-просветительского театра Владимирской филармонии, обладательница Гран-при областного конкурса «Поющая Губерния – 2023».Наша землячка исполняла песню «Ласточка» и своим проникновенным исполнением покорила членов жюри, которые поставили ей 100 баллов из 100 возможных.В начале июня пройдёт финал этого всероссийского конкурса, на котором Ксения исполнит авторскую песню. Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с певицей после её блестящего выступления в прямом эфире.«Музыкальная судьба настигла меня ещё до моего рождения...»- Почему именно вокал, а не... живопись или спорт? С какого возраста вы начали петь и поняли, что это ВАШЕ, что свяжете с этим свою жизнь?- Музыкальная судьба настигла меня ещё до моего рождения. Дедушка и мама от природы обладали красивым голосом и слухом, часто пели. Мама сочиняла стихи и пела мне песни, пока я ожидала своего появления на свет. В младенчестве предпочитала убаюкивать себя сама, напевая что-то под нос. Когда мне было около 7 лет, мама отправила нас с сестрой в Лакинский Дом Культуры, где мы (в течение 10 лет) занимались вокалом и хореографией. У меня в жизни не возникало другого пути, кроме сценического, музыкального. Словно я должна была идти в этом направлении, потому что судьба и способности вели меня именно туда…- В конкурсе «Звезда» вы уже второй раз участвуете. И вот - финал! Победа так близко! Что ощущаете сейчас?- Я не ожидала, что окажусь в финале по выбору членов жюри, но в душе теплилась надежда. На Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда" большая конкуренция, и сам масштаб проекта обязывает представить себя и свой регион на все 100 баллов. Есть только один шанс, и это заставляет испытывать сильное волнение и страх - не справиться с задачей. Однако, выйдя на сцену, я почувствовала, что могу справиться с волнением. В какой-то момент ощутила силу. Очень старалась сдержать бушующий эмоциональный фон, чтобы не навредить исполнению и не "переборщить". По итогу выступления могу сказать, что есть моменты, над которыми стоит поработать, но, в общем, мне удалось донести мысль, передать образ, погрузить зрителя в песню, и быть правдивой. Для меня это было очень важно!- Расскажите, а как готовились к конкурсу? Как продумывали номер, наряд? Впечатлил… Очень красиво!- Песню "Ласточка" Анны Пингиной я выбрала неслучайно: мне было важно исполнить такое произведение, которое откликается во мне и, при этом, по силам. В этой песне, помимо содержания, мне оказалась близка музыкальная ткань с её этническими мотивами, в которых тонко передаётся страдание женщины, оказавшейся в клетке судьбы. Поэтому продумать образ и номер не составило труда. Тем более, что мне очень помогали мои руководители и коллеги из Музыкально-Просветительского театра Владимирской областной филармонии. Именно Вячеславу Мокану, художественному руководителю нашего коллектива, пришла идея исполнять эту песню в сияющем декорированном белом платье с перьями и стразами.«Поддержка родного региона будет очень важна в финале конкурса»- Финал пройдет в июне, верно? Когда? Что нас ждёт: можно будет поддержать вас, проголосовать?- Финал конкурса пройдёт в начале июня, участники будут исполнять авторские премьерные песни. Среди финалистов, которые наберут по результатам членов жюри по 100 баллов, определится один победитель. Второго счастливчика будут выбирать зрительским голосованием. Поэтому поддержка родного региона будет очень важна в финале конкурса.- Что готовите к финалу? Чем будете удивлять страну?- В финале конкурса для меня очень важно выступить достойно: донести до зрителя основную мысль песни, передать эмоцию и коснуться души. Наверное, я не хочу удивлять зрителей. Скорее, мне хочется на 3 минуты, пока я на сцене, стать единым целым с музыкой, словом и людьми, которые будут находиться в зале, чтобы все сердца звучали в унисон.«Я стараюсь не думать о победе...»- Как считаете, уже имея огромный опыт за плечами, легко ли в современное время прорваться на большую сцену (на центральное ТВ) певцам, творческим людям из глубинки, регионов?- В нынешнее время, я думаю, есть возможности для артистов из глубинки попасть на ТВ и увеличивать масштаб популярности своего творчества. Одним из примеров служит как раз вокальный телепроект "Звезда", в котором со всех регионов России, даже самых отдалённых, отбирают вокалистов, которые, впоследствии, представляют свой край на федеральном канале перед профессиональными уважаемыми во всей стране членами жюри. Кроме того, сфера Интернета сейчас набирает всё большие обороты, и, благодаря различным социальным сетям, можно развивать своё творчество, захватывая всё большую аудиторию, набирая известность.- Вот такие музыкальные конкурсы, шоу... Что они дают творческим людям, певцам и лично вам?- Такие масштабные вокальные телевизионные конкурсы представляют, на мой взгляд, важное значение для артистов. Потому что, благодаря участию в таких проектах, мы приобретаем огромный опыт, мы боремся со своими страхами, исполнительскими ограничениями, мы растëм как профессионалы. Кроме того, у нас появляются новые друзья из этой сферы, с которыми можно делиться опытом, узнавать что-то новое, создавать совместные творческие продукты. А ещё, благодаря таким телевизионным конкурсам об артистах узнаёт большое количество людей, в том числе из профессиональной среды, которые могут предложить нам работу или платформу для нашего дальнейшего развития.«Главное — быть честным и открытым, вкладывать в образ частицу себя...»- Как проходили репетиции до шоу? Что происходило «вне камер»?- Хочется отметить, что, пока мы находились в процессе подготовки к съëмкам (вокальные, хореографические репетиции, прогоны, проживание в гостинице), - царила атмосфера дружбы, единения и творчества. В свободное время участники конкурса вместе пели всем известные песни, играли на инструментах и просто поддерживали друг друга.- Мы от души желаем вам победы в финале! Как оцениваете свои шансы?- Я стараюсь не думать о победе в конкурсе. Важно победить саму себя и сделать всё возможное, что зависит от меня. Сейчас подготовка к финальному выступлению идёт полным ходом. Ещё много, над чем нужно поработать: над образом, содержанием, техникой. Но я верю, что всё получится, потому что меня поддерживают близкие, а также помогают коллеги.- Может быть… есть пожелания или советы для юных звездочек, которые занимаются пением и мечтают попасть на большой вокальный тв-конкурс, наблюдают за вашими выступлениями?- Хочется пожелать начинающим артистам, выходя на сцену, забыть о страхе, волнении, проблемах и ощутить этот трепетный миг единения с музыкой и зрителем. Ощутить этот момент здесь и сейчас, не бояться ошибок! Ошибаться - это даже полезно. Главное извлекать уроки, накапливая опыт, и отдавать чистую энергию в зрительный зал, быть честным и открытым, вкладывать в каждый новый образ частицу себя.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Ксении Барышевой, https://vk.com/newstartv