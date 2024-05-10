Поврежденная плитка в бассейне, протекания и отслойка краски, а также неправильный план эвакуации – множество нарушений обнаружила прокуратура при проверке спортшколы «Верба» в Муроме.

Поврежденная плитка в бассейне, протекания и отслойка краски, а также неправильный план эвакуации – множество нарушений обнаружила прокуратура при проверке спортшколы «Верба» в Муроме. В таких условиях заниматься спортом просто небезопасно. В помещении бассейна на полу – трещины и сколы на плитке. В спортзале повреждены стены и потолок, видны отслойки краски и следы протекания. Также