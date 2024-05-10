В Доброграде пройдет межрегиональная гонка «Семь вёрст Crazy Dog» «Семь вёрст» – это соревнования...

В Доброграде пройдет межрегиональная гонка «Семь вёрст Crazy Dog»«Семь вёрст» – это соревнования по ездовому спорту, которые пройдут в Ковровском районе 11 мая. В мероприятие включено несколько дисциплин: байк-джоринг, эстафета, кросс и детский старт.«К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских ограничений (противопоказаний) к занятию спортом», – сообщают организаторы из Федерация ездового спорта Владимирской области.Минимальный рекомендуемый возраст собак в дисциплинах – 1,5 года, в дисциплине «Хеппидог» – 12 месяцев.Справочная информация:Регистрация участников – с 7:00,Церемония открытия – 9:00,Старт первого участника – 9:30,Детские старты – 12:00,Эстафета – 13:00,Церемония награждения – 14:00,Машер-пати – 14:00.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области