В Доброграде пройдет межрегиональная гонка «Семь вёрст Crazy Dog»
«Семь вёрст» – это соревнования...
В Доброграде пройдет межрегиональная гонка «Семь вёрст Crazy Dog»
«Семь вёрст» – это соревнования по ездовому спорту, которые пройдут в Ковровском районе 11 мая. В мероприятие включено несколько дисциплин: байк-джоринг, эстафета, кросс и детский старт.
«К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских ограничений (противопоказаний) к занятию спортом», – сообщают организаторы из Федерация ездового спорта Владимирской области.
Минимальный рекомендуемый возраст собак в дисциплинах – 1,5 года, в дисциплине «Хеппидог» – 12 месяцев.
Справочная информация:
Регистрация участников – с 7:00,
Церемония открытия – 9:00,
Старт первого участника – 9:30,
Детские старты – 12:00,
Эстафета – 13:00,
Церемония награждения – 14:00,
Машер-пати – 14:00.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области