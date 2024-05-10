Владимирцев впервые за 20 лет ожидает магнитная буря высшего уровня. Астрофизики и учёные...

Владимирцев впервые за 20 лет ожидает магнитная буря высшего уровня.Астрофизики и учёные предупреждают, что метеочувствительным людям в ближайшее время придётся несладко. 10-11 мая прогнозируются сильные магнитные бури.Более того, астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают, что на Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5 уровня.За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера. Часть по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному поля Земли сегодня ночью (в ночь с пятницы на субботу).Впервые с 2005 года магнитная буря на Земле может достигнуть высшего уровня G5.Важно: за последние двое суток на Солнце произошло 6 вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности в пике достигал 9.8 по 10-балльной шкале.Кстати: даже буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, перебои в работе электроники, систем связи, инфраструктуре спутников, электроэнергетике и даже потревожить магнитосферу Земли.Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца текущей недели.Как пережить магнитные бури?Специалисты советуют во время магнитных бурь людям, страдающим гипертонией, пить больше воды и сократить потребление соли. Последняя задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. А также гипотоникам можно принять тонизирующую настойку лимонной травы.Чаще проветривайте квартиру, следите за головными болями. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например, выйти на прогулку, отмечают эксперты.Не очень удачным решением будет и употребление алкоголя, так как у него слишком много побочных эффектов. Откажитесь от острой и жирной пищи.Фото: https://xras.ru/; https://xras.ru/photo/90.png