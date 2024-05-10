Еще одна авария на опасном перекрестке. 9 мая в 18:20 на пересечении улиц Мира и Усти-на-Лабе случилось ДТП. От удара легковушка вылетела прямо туда, где люди ожидают зеленого сигнала светофора.

Еще одна авария на опасном перекрестке. 9 мая в 18:20 на пересечении улиц Мира и Усти-на-Лабе случилось ДТП. От удара легковушка вылетела прямо туда, где люди ожидают зеленого сигнала светофора. Как сообщили в УМВД, в аварии участвовали автомобили «Ниссан» и «Датсун», последний как раз и выехал на тротуар. Также известно, что за рулем обоих машин