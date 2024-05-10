Владимирские спасатели встали в «Бессмертный автополк». Это еще одна альтернативная патриотическая...

Владимирские спасатели встали в «Бессмертный автополк».Это еще одна альтернативная патриотическая акция.Участники могут разместить фотографии своих родных героев-фронтовиков и тружеников тыла на стеклах автомобилей.Сотрудники МЧС повесили портреты родственников в служебных микроавтобусах, пожарных камазах и уралах. Они уверены: такие гражданские инициативы нужны не только для сохранения памяти о героическом прошлом, но и чтобы вдохновлять современное поколение на новые подвиги во имя Родины. Акция продлится до 10 мая.Ольга Ефремова, начальник отделения первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Владимирской области:- Данная акция очень важна для сохранения истории, для передачи ее из поколения в поколение. Наша задача - хранить и чтить память. Мы помним, мы гордимся!