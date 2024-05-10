Попытка извиниться сломала судьбы двум владимирцам: один теперь лежит в могиле, а второму грозит тюремный срок.
Попытка извиниться сломала судьбы двум владимирцам: один теперь лежит в могиле, а второму грозит серьёзный срок. Подробности —
Закадычные друзья
В конце апреля в Вязниковский районный суд Владимирской области поступили материалы уголовного дела, которое возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его фигурант Алексей Строгин в момент преступления находился на мобильной связи со своим другом. Его собеседник оказался невольным свидетелем убийства.
На момент описываемых событий Алексею исполнилось 28 лет. С потерпевшим Николаем Фадеевым он был знаком почти треть жизни — мужчины обитали в одном посёлке, что в часе езды от г. Вязники.
— Строгин работал в Москве в охране вахтовым методом. Жил с матерью. Ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. По месту жительства характеризовался удовлетворительно, — уточнила старший следователь Вязниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Владимирской области Елена Волкова.
Как рассказывали местные, приятели нередко вместе выпивали, и в последнее время на этом фоне часто ссорились.
Очередной конфликт произошёл в начале январских каникул. По словам Строгина, односельчанин начал его оскорблять, после чего Алексей выгнал того из дома.
Как следует из материалов уголовного дело, вечером 21 числа Фадеев пришёл мириться. С собой принёс четвертуху крепкого напитка. К столу пригласили мать Строгина Веру Павловну. Женщина посидела недолго и отправилась спать.
В какой-то момент хозяин дома неаккуратно повернулся, опрокинул стеклянную банку и сильно поранил ногу осколками. Поняв, что кровь сам остановить не сможет, мужчина вызвал «скорую» и вместе с бригадой уехал в больницу зашивать стопу. Фадеев сопровождать приятеля не захотел.
Кровавое видео на память
Домой Строгин возвращался на такси. Когда пришло время рассчитываться с водителем, денег у пассажира с собой не оказалось.
— Алексей набрал номер своего друга Олега, который также являлся двоюродным братом Фадеева, и попросил оплатить такси. После чего он положил телефон в карман, не нажав кнопу «отбой», — пояснила Елена Волкова.
Поэтому все, что происходило далее, Олег отчётливо слышал.
— Судя по звукам, когда Строгин вошёл дом, Фадеев накинулся на него и стал бить. Понял я это из слов Алексея. Он произнёс: «Зачем ты меня по лицу ударил?» Ответа я не расслышал. Потом раздался грохот, после чего Строгин сказал в трубку, что, кажется, убил моего брата, — давал показания мужчина (из материалов уголовного дела. — Прим. ред.)
Пока Олег дрожащими руками вызывал такси, чтобы добраться из столицы во Владимирскую область, Алексей сделал несколько снимков убитого, разослал их двум другим своим знакомым, а потом еще и снял видео — на кадрах он показывал свои окровавленные руки, одежду и говорил, что убил человека. Позднее, во время допроса, мужчина так и не смог пояснить, зачем это снимал...
После хозяин дома попробовал разбудить мать, но та лишь отмахивалась. Женщина проснулась, лишь когда Строгин набирал номер полиции.
Согласно заключению судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила почти мгновенно. Причина — колото-резаная рана грудной клетки с повреждением жизненно важных органов.
— На месте преступления оперативники нашли нож со следами красно-бурого цвета, а также спортивную кофту, рукава и подол которой тоже были испачканы кровью, — уточнила старший следователь Волкова.
Свою вину мужчина отрицать не стал. Теперь его судьбу будет решать Вязниковский районный суд.
(Имена и фамилии фигурантов дела измены по этическим соображениям. — Прим. ред.)
Мнение эксперта
Старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:
— Если вина Андрея Строгина будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком от шести до 15 лет.