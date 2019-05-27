Артистка
поделилась свежим снимком из Ялты на своей странице в Instagram. Мария Горбань отдыхает
на курорте вместе с супругом Кириллом Зоткиным.
Артистка
поделилась свежим снимком из Ялты на своей странице в Instagram. Мария Горбань отдыхает
на курорте вместе с супругом Кириллом Зоткиным.
В посте
актриса показала фото в полный рост в миниатюрном салатовом купальнике,
который едва прикрывает ее упругие ягодицы. "Тот случай, когда
не нужно просить себя сфотографировать", – подписала кадр Мария Горбань
и похвасталась, что ее сфотографировал муж.
Подтянутые формы актрисы и откровенный
купальник оценили пользователи соцсети, передает . Снимок возбудил
их на написание массы комплиментов в комментариях под публикацией Марии
Горбань.
Некоторые потеряли самоконтроль и оставили весьма
пикантные отзывы. "Красота
невозможная", "Какая попка", "У мужа
душа щедрая, пусть все красотой такой любуются!", "Вот это орешек", "Вот это попик", "Ну не бывает так... не бывает столько красоты в одном человеке",
– высказались подписчики.
– популярная актриса театра и кино, которая стала известна широкой
публике по ролям в сериалах "Отель Элеон" и "Кухня". Девушка имеет несколько
наград и ежегодно получает массу предложений от режиссеров. Личную жизнь
актриса старается не афишировать, делясь только самыми яркими событиями в своем
Instagram-аккаунте. Летом 2016 года стало известно, что вышла замуж за серфера, звукооператора и фотографа Кирилла Зоткина. До этого актриса была замужем за осветителем Олегом Филатовым.