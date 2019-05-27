Артистка поделилась свежим снимком из Ялты на своей странице в Instagram. Мария Горбань отдыхает на курорте вместе с супругом Кириллом Зоткиным.

Артисткаподелилась свежим снимком из Ялты на своей странице в Instagram. Мария Горбань отдыхаетна курорте вместе с супругом Кириллом Зоткиным.В постеактриса показала фото в полный рост в миниатюрном салатовом купальнике,который едва прикрывает ее упругие ягодицы. "Тот случай, когдане нужно просить себя сфотографировать", – подписала кадр Мария Горбаньи похвасталась, что ее сфотографировал муж.Подтянутые формы актрисы и откровенныйкупальник оценили пользователи соцсети, передает . Снимок возбудилих на написание массы комплиментов в комментариях под публикацией МарииГорбань.Некоторые потеряли самоконтроль и оставили весьмапикантные отзывы. "Красотаневозможная", "Какая попка", "У мужадуша щедрая, пусть все красотой такой любуются!", "Вот это орешек", "Вот это попик", "Ну не бывает так... не бывает столько красоты в одном человеке",– высказались подписчики.– популярная актриса театра и кино, которая стала известна широкойпублике по ролям в сериалах "Отель Элеон" и "Кухня". Девушка имеет нескольконаград и ежегодно получает массу предложений от режиссеров. Личную жизньактриса старается не афишировать, делясь только самыми яркими событиями в своемInstagram-аккаунте. Летом 2016 года стало известно, что вышла замуж за серфера, звукооператора и фотографа Кирилла Зоткина. До этого актриса была замужем за осветителем Олегом Филатовым.