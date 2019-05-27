Мария Максакова заявила о непричастности к убийству ее мужа Дениса Вороненкова экс-избранника Владимира Тюрина. Оперная дива публично покаялась перед бывшим супругом.

Мария Максакова заявила о непричастности к убийству ее мужа Дениса Вороненкова экс-избранника Владимира Тюрина. Оперная дива публично покаялась перед бывшим супругом.Дениса Вороненкова убили в марте 2017 года. Вскоре официальные лица Украины выдвинули версию, что это событие является актом российской агрессии, а потом генеральный прокурор Юрий Луценко выступил с заявлением, что заказчиком убийства Вороненкова является бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. "Беспардонная, наглая и циничная, отвратительная версия с причастностью к убийству моего первого мужа Тюрина Владимира Анатольевича. Я не знаю, как я с ума не сошла от этой мысли, как я вообще не сошла от нее с ума", – призналась Мария Максакова в передаче "Новые русские сенсации".Тогда безутешная вдова дала показания на эмоциях и подписку о неразглашении. Но сейчас оперная дива готова прервать молчание. "Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", – объяснила артистка.Мария Максакова рассказала, что долго не могла поверить в причастность Владимира Тюрина, но ее буквально "обрабатывали". В итоге, она поверила в то, что ее бывший муж, отец двоих детей является заказчиком этого мерзкого преступления. Артистка оборвала все контакты с Тюриным, пытаясь принять мысль, что когда-то ее любимый человек мог совершить такое злодеяние. По словам артистки, если все эти годы с момента ее ухода от него Владимир Тюрин страдал, то она два года жила в аду после убийства Дениса Вороненкова, и теперь морально они квиты. Такое заключение она сделала со слезами на глазах.Однако после того, как новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, изменила свои показания в Шевченковском суде Киева, и версия Юрия Луценко развалилась. Свое выступление в суде артистка считает публичным покаянием перед Владимиром Тюриным. "Я думаю, что он меня поймет. Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения… Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила, он же, наверное, понимает, что это и есть "прости", – объяснила . Разобравшись во всем, певица высказала надежду на встречу с Владимиром Тюриным.