За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 9 детей. Зарегистрировано три ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 309 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 79 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский районПо предварительной информации, 20.05.2019 г. в 03:50 на 107 км водитель автомобиля «ВАЗ–2107», 1957 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на дорожный знак и бетонное ограждение. В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 21.05.2019 г. в 23:50 в городе Коврове на улице Комсомольская водитель автомобиля «Хендай», 1978 г.р., двигаясь в сторону выезда из районного центра, допустил наезд на пешехода, 1986 г.р., который находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.По предварительной информации, 26.05.2019 г. в 04:50 в городе Коврове на улице Дегтярева водитель автомобиля «Рено–Логан»,1996 г.р., двигаясь в сторону улицы Свердлова, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на опору ЛЭП, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель а/м «Рено–Логан» с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ и его пассажир, 1994 г.р., с диагнозом: рваная рана лба, закрытый перелом левой локтевой кости направлены на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 22.05.2019 г. в 15:00 на 30 км автодороги «Киржач – Карабаново – Александров» водитель мотоцикла «Хонда», 1993 г.р., двигаясь со стороны г. Карабаново в сторону г. Александров, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Вольво», под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла, с диагнозом: ТТЖ, ушибы госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 23.05.2019 г. в 10:40 на 290 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Скания–R114» с полуприцепом, 1966 г.р., допустил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили: «Газ – 33073», под управлением водителя 1992 г.р., «Мерседес – Бенц» с полуприцепом, под управлением водителя 1981 г.р., «Мерседес – Бенц» с полуприцепом, под управлением водителя 1961 г.р., «Камаз-5490-S5» с полуприцепом, под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель а/м «Мерседес – Бенц», 1981 г.р., с диагнозом: СГМ, открытый перелом обеих голеней, перелом ребер госпитализирован; водитель а/м «Газ-33073», с диагнозом: ЧМТ, ушиб теменной области, закрытый перелом левой стопы госпитализирован.