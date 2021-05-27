Фигурант проник на территорию через проем в заборе.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя районного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, пользуясь отсутствием хозяев, через проем под забором проник на территорию дачного участка, где при помощи найденной металлической трубы разбил стекло в окне, проник в дачный дом и похитил оттуда продукты питания, предметы быта и технику. С похищенным злоумышленник скрылся.Потерпевшая, обнаружив пропажу имущества, обратилась в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнице противоправными деяниями, составила около 9 000 рублей.Злоумышленник был задержан оперативниками на территории города Гусь-Хрустальный в ходе проведения розыскных мероприятий. В содеянном он сознался. В ходе следствия похищенное, кроме продуктов питания, изъято и возвращено владелице.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.