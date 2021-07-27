За 6 месяцев 2021 года эту меру государственной социальной поддержки получили свыше 4 тысяч жителей Владимирской области на сумму 13,5 млн. рублей.

За 6 месяцев 2021 года эту меру государственной социальной поддержки получили свыше 4 тысяч жителей Владимирской области на сумму 13,5 млн. рублей.Законом Владимирской области малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предусмотрена единовременная государственная социальная помощь в размере 3239 рублей, напоминает Департамент социальной защиты населения.Независящими причинами являются:− многодетность (наличие в семье трёх и более нетрудоспособных детей или детей, получающих образование, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет);− наличие нетрудоспособного члена семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с действующим законодательством, а также в случае признания трудоспособных членов семьи безработными либо в случае, если они проходят обучение или не работают в связи с уходом за ребёнком в возрасте до трёх лет, ребёнком-инвалидом или инвалидом I группы.− нетрудоспособность.Решение о назначении этой выплаты принимается государственным казённым учреждением социальной защиты населения по месту жительства на основании письменного заявления гражданина, в котором указаны сведения о доходах, составе семьи, имуществе и другое.Перечисление средств производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении выплаты.Фото: pexels.com