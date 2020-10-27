В Ставропольском крае Минкультом состоялось мероприятие, где заместитель министра Ольга Ярилова отметила одну из идей руководства 33-го региона. «Мы придумали проект мультимедийного ..

В Ставропольском крае Минкультом состоялось мероприятие, где заместитель министра Ольга Ярилова отметила одну из идей руководства 33-го региона.«Мы придумали проект мультимедийного творческого бюро, который объединяет в себе традиции творческих мастерских и новые технологии», - начала свой рассказ директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений.Проект нацелен на новые качественные формы работы в учреждениях.«Он может быть масштабируемым, собираться из набора модулей, наиболее подходящих на территории исходя из площади, кадрового потенциала», - поделилась задумкой Алиса Бирюкова.Отмечается, что это потребует адресного обучения в коллективах, привлечения новых кадров.Алиса Михайловна подчеркнула, что после ремонта учреждений в течение последних лет создана потенциальная база участников для этого нового направления.«Проект творческих мультимедийных бюро на базе ДК может сделать работу учреждений современной и привлечь в них молодёжь», - уверены в обладминистрации.Идею мультимедийного кластера отметила заместитель Министра культуры России Ольга Ярилова. Она предложила проработать возможность перестроить проект в модельный для применения во всей стране.