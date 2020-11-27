Поощрения заслужили первый заместитель главы администрации Гороховецкого района Александр Картинкин глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.

Как сообщает администрация Владимирской области, распоряжением Президента РФ Владимира Путина от 20 ноября двум чиновникам региона объявлены благодарности.А именно - первому заместителю главы администрации Гороховецкого района Александру Картинкину и главе администрации Ковровского района Вячеславу Скороходову.«Они поощрены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - добавили в пресс-службе Белого дома.