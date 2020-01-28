На этом посту она сменила Руслана Баринова, покинувшего должность по просьбе Владимира Сипягина

Татьяна Клименко была назначена директором департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. Соответствующий указ 27 января подписал губернатор Владимир Сипягин.Татьяна Клименко родилась во Владимире, имеет два высших образования по специальностям «промышленное и гражданское строительство» и «юриспруденция». Ранее занимала должность заместителя директора департамента природопользования. Напомним, на этом посту она сменила Руслана Баринова, покинувшего должность по просьбе Владимира Сипягина.