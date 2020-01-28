28.01.2020

2020-01-28 19:45:03

Владимирские общественники требуют перерасчета тарифа за вывоз январского мусора

Сегодня в администрации Владимира прошло собрание рабочей группы по контролю деятельности регионального мусорного оператора ООО «Биотехнологии». В состав рабочей группы входят депутаты Горсовета, представители городского сообщества и эксперты, которые считают необходимым разобраться в сути «мусорной реформы», организованной администрацией области. Сообщает пресс-служба владимирской мэрии.

Гендиректор «Биотехнологий» Янина Афонькина сообщила участникам рабочей группы, что вывоз мусора во Владимире нормализован, графики соблюдаются, а в конце января, когда компания получит еще 2 мусоровоза, будет полностью восстановлен вывоз крупно-габаритного мусора (КГМ).

Однако глава города Ольга Деева сочла оптимизм мусорного оператора, мягко говоря, преждевременным. Ольга Деева и ее коллеги по Горсовету ежедневно получают до 50 сообщений о заваленных мусором контейнерных площадках, что свидетельствует о том, что ООО «Биотехнологии» по-прежнему не справляется со своей работой.

Председатель городской Общественной палаты Федор Лавров сказал, что жителей в принципе не должны волновать отговорки и «внутренние трудности» регионального оператора. Владимирцы спрашивают, когда наконец будут соблюдаться графики вывоза коммунальных отходов и крупно-габаритного мусора в целом по городу? И когда ООО «Биотехнологии» восстановит раздельный сбор мусора?

Заместитель Андрея Шохина Сергей Литвинкин, курирующий сферу ЖКХ, посоветовал генеральному директору ООО «Биотехнологии» Янине Афонькиной перейти от слов к ответам по существу. Янина Афонькина постаралась исправиться. По ее словам, вывоз мусора во Владимире нормализуется до 5 февраля. Управляющие организации получат точные графики вывоза мусора не позднее 15-20 февраля. Для организации логистики вывоза мусора региональному оператору потребуется около 2-х месяцев. По словам Янины Афонькиной, вывоз КГМ будет нормализован до 15 февраля. Ясности о начале раздельного сбора мусора в отчете Янины Афонькиной не прозвучало.

Начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров напомнил, что город Владимир до 1 января 2020 года являлся безусловным лидером по организации раздельного сбора мусора в нашем регионе. В областной столице было установлено около 350 специальных контейнеров, или почти 75% от всех контейнеров для раздельного сбора мусора в целом по области. Но теперь экологически важная работа разрушена. При этом в Соглашении между региональным оператором и департаментом природопользования администрации Владимирской области имеется специальный пункт, обязывающий регионального оператора заниматься селекцией отходов.

Участники рабочей группы вновь подняли вопрос о необходимости перерасчета в январе тарифа за вывоз мусора. Ольга Деева сообщила, что 24 января, защищая интересы жителей, мэрия направила соответствующее обращение на имя губернатора.

Как подчеркнули участники сегодняшней встречи, рабочая группа, созданная по инициативе Шохина, сегодня является единственной реально действующей силой, заставляющей регионального оператора качественно выполнять свою работу.

По отзывам жителей города Владимира, администрация области, по федеральному закону целиком и полностью отвечающая за реализацию «мусорной реформы» на территории региона, похоже, окончательно «умыла руки» и готова пустить важнейшее государственное дело на самотек. Город такой «управленческой роскоши» позволить себе не может.

Следующее заседание рабочей группы намечено на 5 февраля. К этому времени «Биотехнологии» обязались представить «дорожную карту» по организации раздельного сбора мусора на территории города Владимира.