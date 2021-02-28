К участию в этих мероприятиях приглашаются все неравнодушные граждане, которые захотят сказать спасибо медикам и волонтёрам

С 1 по 5 марта во Владимирской области пройдут акции, флешмобы, в том числе в интернет-пространстве, в поддержку медицинских работников и всех участников общественного движения «#Мы Вместе», которому исполняется один год. К участию в этих мероприятиях приглашаются все неравнодушные граждане, которые захотят сказать спасибо медикам и волонтёрам, активно проявившим себя в преодолении пандемии и её последствий, – отметила председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Янина.Вместе с тем не останавливается ежедневная работа участников акции, в её рамках открываются новые проекты. Так, продолжается родившаяся во Владимирской области акция «Мечтай на здоровье»: «волшебный бокс» путешествует по медицинским учреждениям региона и собирает пожелания медиков, некоторые из которых удаётся реализовать благодаря активистам, спонсорам и партнёрам. Эта акция успешно прошла на Областной станции переливания крови. В настоящее время ведётся работа по исполнению желаний медиков владимирской Городской больницы №2. Впереди у волонтёров – поездка по медучреждениям региона.Продолжает работу всероссийская «горячая линия» акции «#Мы Вместе» по многоканальному телефону 8 (800) 200-34-11. Звонки принимаются по 8 тематическим направлениям. Ежедневно операторы получают десятки тысяч заявок на оказание помощи пожилым людям, маломобильным гражданам, медицинским работникам, а также оказывают информационную поддержку гражданам в связи с распространением Covid-19. Активно участвуют в работе «горячей линии» и владимирские операторы.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области