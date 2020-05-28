В Сочи у местного жителя похитили рукописную книгу А.С. Пушкина. Сумма ущерба составила около 75 миллионов рублей. По подозрению в совершению преступления задержали бывшую сожительницу ..

В Сочи у местного жителя похитили рукописную книгу А.С. Пушкина. Сумма ущерба составила около 75 миллионов рублей.По подозрению в совершению преступления задержали бывшую сожительницу потерпевшего. Женщина уже признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".