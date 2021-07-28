Стороны договорились к началу августа сформировать списки сотрудников, готовых к иммунизации.

Замгубернатора Александр Ремига встретился с владельцами владимирских отелей, гостиниц, хостелов и санаториев.«Основной прирост заболеваемости складывается за счёт приезжающих. Около 65% – гости из Москвы и Подмосковья. Наша задача – в процессе диалога с бизнесом решить, какими путями будем двигаться, чтобы и не допустить вспышек коронавируса, а также поддержать индустрию», – заверил вице-губернатор.Одним из ключевых аспектов для открытия отрасли в Белом доме видят вакцинацию персонала гостиниц. Стороны договорились к началу августа сформировать списки сотрудников, готовых к иммунизации. При этом медики проконсультируют представителей бизнеса и ответят на их вопросы о вакцинации.В свою очередь, департамент здравоохранения договорился с рядом владимирских и муромских частных клиник о развёртывании прививочных пунктов.Александр Александрович добавил, что ситуация с поставкой препарата налаживается. За две недели в регион поступило 70 тысяч доз.«По результатам проведённой работы мы сформируем предложения в адрес губернатора по смягчению антиковидных ограничений», – подытожил врио главы региона.