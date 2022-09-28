Деньги предназначались для несостоявшегося ремонта вокзальных дорог.

Во Владимере деньги, предназначавшиеся на ремонт вокзальных дорог, перенаправят в «Центр управления городскими дорогами», такое решение приял Горсовет в среду, 28 сентября.Всего ЦУГД дополнительно получит 17,4 млн рублей. Деньги уйдут на ремонт и покупку уборочной техники.По словам исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, около 6.5 млн рублей необходимо на выполнение ремонта в сторонних организациях двигателей, рулевых управлений, гидрооборудования, систем подачи воздуха, а также на замену гидромоторов, гидроцилиндров. Еще 3,7 млн рублей нужно для приобретения запасных частей.Также 3,6 млн рублей необходимо для ремонта самосвалов, во столько же обойдется покупка мини-погрузчика для уборки тротуаров.Председатель комитета горсовета Дмитрий Чижов отметил, что на данный момент депутаты внимательно наблюдают за подготовкой ЦУГД к зимнему периоду.