Устали от постоянных разрытий. Жители одного из домов на улице Мира пожаловались на тепловиков. Траншея, по словам людей, здесь уже вторую неделю и конца ремонтным работам пока не видно. Юрий

Устали от постоянных разрытий. Жители одного из домов на улице Мира пожаловались на тепловиков. Траншея, по словам людей, здесь уже вторую неделю и конца ремонтным работам пока не видно. Юрий Александрович старожил этого дома. Говорит, проблемы во дворе с теплосетями начались после возведения соседней новостройки несколько лет назад. С тех пор трубы на этом месте