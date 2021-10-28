В очередь на прививку выстроились и владимирские студенты. Как проходит вакцинация в ВУЗах,...

В очередь на прививку выстроились и владимирские студенты. Как проходит вакцинация в ВУЗах, расскажет Любовь Истратова.Обязать, заставить или уговорить? 80 процентов студентов старше 18-ти должны вакцинироваться до 15 ноября. Хотя бы первым компонентом Спутника V. Это постановление главного санитарного врача региона. Однако, многие из них делать укол не хотят, из-за мифов в сети и просто чувства противоречия.- Ну лично я слышала, что это чип вживляют. Все такое.- Кто доверяет, кто не доверяет.- А вы доверяете?- Ну такое.- Вы были в студенческой поликлинике?Пример студентам подают преподаватели. В РАНХиГС и ВлГУ привились более 70-ти процентов сотрудников. На фоне тяжёлой ситуации с заболеваемостью и грядущего введения QR-режима, желающих вакцинироваться, действительно, стало больше, говорит фельдшер ВлГУ. Если еще на прошлой неделе здесь прививали только утром по четвергам, то сейчас вакцинация - каждый день.Ольга Неудакина, фельдшер ВлГУ:- Сейчас, конечно, уже увеличился поток - 40-50 человек. Если человек болел или был вакцинирован ранее, мы делаем Лайт, если не вакцинирован ранее - Спутник V.Наталья Шапшай, начальник отдела по связям с общественностью ВлГУ:- Наш дополнительный пункт вакцинации работает с августа. Здесь уже смогли вакцинироваться сотни преподавателей, сотрудников и студентов, и, на самом деле, это удобно для всех нас.В обоих вузах созданы все условия для вакцинации. Студентам остается только записаться.- Давно решила на самом деле, вакцинироваться. Просто я знала количество очередей в больницах. Я сама туда приходила. Это немного смущало.Везде QR-кода требуют. А так для своего здоровья, для своих родных, чтобы их защитить.- У меня тяжело переболел отец. Не хотелось бы повторить его участь.- Куда сейчас без этого?- Я являюсь активистом, и многие мероприятия требуют QR-код. Поэтому для того, чтобы участвовать так и так надо делать либо вакцинацию, либо переболеть.- Потому что сказали в универе, нужно получить QR-код, чтобы ходить на очные занятия.За один день вакцинировались 200 студентов РАНХиГС, еще столько же прививок нужно сделать до конца недели и далее в таком же темпе... Как заявляет директор Владимирского филиала академии Вячеслав Картухин, помочь здесь должен будет дополнительный стимул.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- В виду важности мероприятия, вакцинации, необходимости, мы приняли решение о дополнительном мотиваторе - это поездка в аквапарк "Окская жемчужина" Рязанской области.Есть и демотиватор. Роспотребнадзор предлагает руководителям ВУЗов отправлять отказавшихся от прививки на дистанционку. Сидеть дома не так уж и плохо, только вот качество обучения пострадает, говорят студенты.- Не хотелось бы переходить на дистанционное обучение, потому что на очном больше информации получаешь.- Мы вопросы нормально задать не можем, разобраться не можем с заданием своим.- Ну и лучше - живое общение.- Архитектура все-таки, рисуем. Нам нужно точно, чтобы показали, где у нас ошибка.- Вот мы, например, языки изучаем. Нам хуже. Не выучишь язык, если сидишь за компьютером.- Вообще дистанционка нужна. Никто не хочет ходить в группу, где ты понимаешь, что подцепишь помимо короны ещё тот же самый грипп.Дистант во Владимирском госуниверситете все же планируется с 1 по 3 ноября. Преподаватели и студенты надеются, что следующая неделя прервет цепочку распространения вируса, и до перехода на постоянное "домашнее обучение" дело не дойдет.Любовь Истратова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"