При этом 91,4% или 2115 мест заняты пациентами. Свободны - 200 коек.

По состоянию на 28 октября в больницах Владимирской области действует 2315 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.При этом 91,4% или 2115 мест заняты больными. Свободно - 200. На базе Александровской районной детской больницы 28 октября развёрнуто ещё 10 коек.Согласно официальному бюллетеню, в регионе 52378 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 50 человек.За период наблюдения выявлено 2205 летальных случаев, за минувший день - 5.