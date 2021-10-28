В будни можно привиться с 10 до 18 часов.

В будни в гипермаркете «Глобус» привиться от коронавируса теперь можно с 10:00 до 18.00. По субботам иммунизация по-прежнему проходит до 14:00. Воскресенье – выходной.С мая через мобильный пункт в указанном ТЦ прошло почти 4900 человек. С сентября здесь можно вакцинироваться и от гриппа. Процедура проводится без предварительной записи.Напоминаем, что мобильные прививочные пункты также развёрнуты ещё в трёх местах. По субботам вакцинация от гриппа с 10:00 до 13:00 проходит в торгово-офисном комплексе «Восток-1».От COVID-19 и гриппа можно защититься с понедельника по субботу на гастромаркете «Рынок на Студёной». В будние дни медики работают с 13:00 до 15:00, по субботам – с 10:00 до 12:00.В ТЦ «Мегаторг» инъекцию делают по средам, четвергам и пятницам с 13:00 до 15:00.