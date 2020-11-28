От COVID-19 вылечились 231 житель Владимирской области

По данным официального портала стопкоронавирус.рф, за сутки во Владимирской области выявлено ещё 135 новых случаев COVID-19.Всего в регионе на 28 ноября 12 962 жителя больны коронавирусом. За сутки умерших от опасной инфекции нет. Всего за время пандемии зафиксировано 331 летальных случая болезни. Смертность – 2,4%. Во Владимирской области выздоровели 10 822 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки выписан 231 человек. Всего за последние сутки в России подтверждено 27 100 случаев новой коронавирусной инфекции.