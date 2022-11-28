Никита Джигурда вписался в авантюру, за что был больно избит. Это станет ему уроком: в следующий раз не будет высовываться.

Никита Джигурда вписался в авантюру, за что был больно избит. Это станет ему уроком: в следующий раз не будет высовываться.Никите Джигурде только дай повод вписаться в интересную ситуацию! Он тонаглымобразом прикоснется к Анастасии Волочковой, то балерину у всех на глазах, показав себя настоящим развратником. А если где-то собираются снимать интересный и пикантный видеоролик – Никита несется туда со всех своих длинных ног!На днях блогеры Евгений и Елена Щеголевы решили записать смешное видео для своей страницы, в котором пригласили поучаствовать и Никиту Джигурду. Актер с радостью согласился, прибыв для съемок в один из московских ресторанов.По сюжету Елена Щеголева должна была дать Никите Джигурде шутливую пощечину, но немного перестаралась: удар получился сильнее запланированного. Таким образом скандального артиста отхлестали по мордасам прямо посреди ресторана.Евгений и Елена Щеголевы. Фото: личный архивВыдержке мужчины нужно, при этом, отдать должное: он мужественно выдержал удар даже не моргнув глазом. При этом Елена Щеголева знает, что удар был оченьсильный. Как блогер эксклюзивно сообщила редакции Дни.ру, она долго потом чувствовала жжение в ладони."Я не профессиональная актриса, не умею бить. Мне до мурашек было неудобно, так хотелось, чтобы этого не было", – со смущением поведала Елена Щеголева об опыте работы с Никитой Джигурдой.