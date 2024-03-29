«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового помощника DO Digital Assistant RoBot (DO RoBot) для обработки обращений. Робот стал третьим продуктом компании, вошедшим в реестр. Профессионально обученный робот «Ростелекома» общается с клиентами в чатах и по телефону, используя алгоритмы машинного обучения и глубинные нейронные