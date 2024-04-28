Прокуратура Гороховецкого района организовала проверочные мероприятия.

В прокуратуру Гороховецкого района неоднократно поступали жалобы жителей. В деревне Баландино после множества сообщений прокурор провёл проверочные мероприятия.Как сообщает прокуратура Владимирской области, часть светильников на дороге не работает. Глава города получил представление, однако отсутствие реакции побудило прокурора обратиться в суд. Устранение нарушения находится под контролем прокуратуры района.