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Больше всего - 954 - во Владимире799 - в Гусь-Хрустальном652 - в Петушинском районе493 - о. Муром448 - в Ковровском районе425 - в Александровском районе309 - в Собинском районе287 - в Вязниковском районе257 - в Юрьев-Польском районе196 - в Кольчугинском районе157 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе133 - в Меленковском раойне93 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в г. Радужном38 - в Селивановском раойне37 - в Гороховецком раойнеЗа прошедшие сутки на 29 июля 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией4 - в Гусь-Хрустальном4 - в Меленковском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Суздальском районе3 - в Ковровском районе2 - в Муромском районе2 - в Меленковском районе2 - в Кольчугинском районе1 - в Судогодском раойне1 - в г. Владимире