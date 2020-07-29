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Больше всего - 954 - во Владимире
799 - в Гусь-Хрустальном
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93 - в Суздальском районе
76 - в Камешковском районе
56 - в г. Радужном
38 - в Селивановском раойне
37 - в Гороховецком раойне
За прошедшие сутки на 29 июля 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
4 - в Гусь-Хрустальном
4 - в Меленковском районе
3 - в Вязниковском районе
3 - в Суздальском районе
3 - в Ковровском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Кольчугинском районе
1 - в Судогодском раойне
1 - в г. Владимире