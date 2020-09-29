Белорусский лидер Александр Лукашенко ведет себя оскорбительно по отношению к российскому коллеге. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ведет себя оскорбительно по отношению к российскому коллеге. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Эксперт напомнил, что Владимир Путин оказался в числе мировых лидеров, которые поддержали режим Александра Лукашенко. Глава России одним из первых поздравил политика с победой на выборах. Также он пообещал предоставить Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов для погашения старых долгов.Однако Лукашенко предпочел не благодарить соседей за помощь. Политик не отправил России приглашение на инаугурацию. Мероприятие прошло 23 сентября в закрытом формате. Событие посетили высшие должностные лица, сотрудники силовых ведомств, деятели культуры и спорта."Таким поступком Лукашенко дал пощечину России", – выразил мнение Безпалько.Напомним, что 14 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Большая часть перегоров прошла за закрытыми дверями. По мнению политологов, и Владимир Путин могли обсуждать личность следующего главы республики.Массовые беспорядки в Белоруссии вспыхнули в начале августа. Десятки демонстрантов каждое воскресенье выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами выборов президента. Известно по меньшей мере о трех погибших гражданах в результате столкновения с силовиками.