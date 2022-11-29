К концу года готовность больницы составит 90-95%.

Инфекционный госпиталь во Владимире откроется весной 2023 года. Об этом рассказал Александр Авдеев.Губернатор подчеркнул, что во время строительства возникли некоторые проблемы. Из-за санкций и СВО подорожали банковские кредиты. Выросла цена на стройматериалы, а некоторые позиции и вовсе пропали с рынка.К примеру, появились проблемы с запуском котельной для ковидария. Объект на 90% состоит из российских материалов. Однако горелки должны стоять итальянские. Из-за санкций они поступили лишь недавно, поэтому котельная заработает в декабре, а не в октябре, как предполагалось ранее.К концу года готовность больницы достигнет 95%. Первых пациентов она примет в марте-апреле. Главное здание введут в эксплуатацию к концу 2022 года.