Он признан лучшим загородным оздоровительным учреждением Владимирской области

Лагерь «Дружба» признан лучшим загородным оздоровительным учреждением Владимирской области. За победу в конкурсе он получил миллион рублей.Как рассказали в пресс-службе мэрии, стали известны результаты традиционного смотра-конкурса. Победителем стал детско-юношеский центр отдыха «Дружба».Он получил почетную грамоту департамента образования и сертификат на миллион рублей. Средства потратят на ремонт и укрепление матбазы.