Встретить Новый год без происшествий призывают владимирцев в региональном МЧС. В этом году из-за коронавируса массовых мероприятий в области не будет. Однако… Алексей Купин, начальник ГУ

Встретить Новый год без происшествий призывают владимирцев в региональном МЧС. В этом году из-за коронавируса массовых мероприятий в области не будет. Однако… Алексей Купин, начальник ГУ МЧС Владимирской области: Мероприятия в школах и детских садах организованы, проводятся, но в масштабах классов и аудиторий, без смешения групп. Мы внимательно с коллегами, уже без проведения проверок, но