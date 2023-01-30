Дорожники переходят на усиленный режим работы. Трассы обрабатываются реагентами.

Владимирских водителей предупредили о снегопадах, ледяном дожде и сильном ветре. Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», непогода придёт в регион с 30 января по 2 февраля.По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра усилится до 15 метров в секунду. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между машинами и не совершать рисковых маневров.Коммунальщики переходят на усиленный режим работы. Трассы обрабатываются реагентами.Круглосуточный мониторинг ведётся при помощи 80 камер, 31 метеостанции и 55 постов учёта интенсивности движения. Телефон для вызова дорожных служб: 8-800-505-76-52.