Во Владимире почтили память жертв Холокоста. Помнить, чтобы не допустить. Во Владимире прошли...

Во Владимире почтили память жертв Холокоста.Помнить, чтобы не допустить. Во Владимире прошли мемориальные уроки, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста. Слово - Любови Клюквиной.Осмыслить прошлое, чтобы оно не стало будущим. Уроки памяти жертв Холокоста во Владимирской научной библиотеке проводят дети. Даже на репетициях цепляющие слова сценария, написанного самой жизнью, вызывали бурю эмоций и слезы.- Нечеловеческие условия лагеря привели к эпидемии тифа. Моя сестра Марго заболела. Я тоже. Скоро умру.Через пластику выразить чувства было ещё сложнее, рассказали юные танцовщицы.Ульяна Лебедева, ученица школы №19:- Нам перед тем, как поставить этот танец, педагог рассказывал историческую часть.Ксения Куц, ученица гимназии №3:- Вот это же все близко так. Вся эта информация так доступна, история. И все это если представить - очень страшно, и не хочется, чтобы это повторялось.Активное участие владимирской молодежи в Международном дне памяти жертв холокоста - давняя традиция. Творческий коллектив пятой школы плотно взаимодействует и с научной библиотекой, и с городской еврейской общиной. Они борются за то, чтобы память о шести миллионах погибших в концлагерях никогда не стерлась. Как заявил Президент Владимир Путин, большинство жертв холокоста были гражданами Советского Союза, - предать забвению преступления подобного рода нельзя.Оксана Кузьменко, учитель истории школы №5, методист кафедры истории Владимирского института развития образования:- Здесь в композиции есть такие слова интересные, что если бы мы в то время родились, мы бы были на этом месте. Поэтому, если мы сегодня останемся равнодушными, оно повторится. И уже не только 6 миллионов евреев, а гораздо больше, и люди всех других национальностей могут попасть под каток такого холокоста.Сейчас во Владимирской еврейской общине более 200 человек. Скорбь до сих пор сильна. Председатель организации Элеонора Савельева считает, что нацистские идеи превосходства одного народа над другим до сих пор живы.Элеонора Савельева, председатель еврейской общины г. Владимира:- Если тогда мы видели против евреев, то сейчас мир настроен против русских. Это очень страшно. И обязательно мы должны говорить об этом молодежи. Им сохранять мир на земле во имя жизни на земле.Помогает еврейской общине "Дом дружбы народов". Учреждение было образовано в прошлом году.Павел Зотов, главный специалист Дома дружбы народов:- Самое замечательное, что это люди, которые чтут свою историю и любят жизнь. 31 января мы именно для еврейской общины в Областном доме работников искусств покажем спектакль театра драмы "Моя мать - секретарь ангела смерти".Помнить уроки прошлого и понимать, что сосед справа ничем не хуже соседа слева, несмотря на то, что все мы очень разные, это то, что поможет не допустить повторения самых страшных страниц истории человечества.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»