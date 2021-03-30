Всемирно признанный сертификат Кембриджского университета теперь можно получить в областном центре. Во Владимире в Центре изучения иностранных языков ИНТАЧ прошел пробный квалификационный экзамен на владение английским языком. Основной экзамен пройдет 6 июня.

Всемирно признанный сертификат Кембриджского университета теперь можно получить в областном центре. Во Владимире в Центре изучения иностранных языков ИНТАЧ прошел пробный квалификационный экзамен на владение английским языком. Основной экзамен пройдет 6 июня.Пробная сдача знаменитого Кембриджского экзамена в ИНТАЧ - репетиция перед основным экзаменом 6 июня. Возможность проверить силы, - говорят преподаватели Центра изучения иностранных языков во Владимире.Анастасия Кучеренко, руководитель Центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ":- И на живой экзамен 6 июня в нашем городе уже прийти абсолютно спокойным, уверенным, понимая, что за чем будет происходить, осознавая свои сильные стороны и успеть за время подготовки, впереди у нас еще апрель-май, подкорректировать свои слабые стороны.Кембриджский экзамен во Владимире проводится в третий раз. По его итогам ребята и взрослые получают бессрочные сертификаты, то есть уровень владения подтвержден ими раз и навсегда. На пробный этап оценить свой английский пришли взрослые и школьники.Дмитрий Бекин, учащийся школы:- Настоящий экзамен я буду сдавать этим летом, и свой уровень до конца я не знаю. Поэтому сейчас я просто пришел проверить, посмотреть, какие у меня есть пробелы.Экзамен организуют и проводят специалисты ИТНАЧ: ИНТАЧ признан Кембриджским университетом как центр подготовки в нашем городе. Пройти такой важный и престижный экзамен успешно – вполне реально, просто надо правильно готовиться и пробовать!Елена Кузнецова, преподаватель Центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ":- Задания соответствуют их уровню, который мы определяем, до того, как они пришли к нам в Центр, то есть если студент учится исправно, то задание не должно представлять для него какой-то большой трудности.Пробный, не значит простой. Вопросы, темы, очередность и суть заданий, бланки Кембриджа, время на ответ - всё по-настоящему.Владимир Шинаков, студент ИНТАЧ:- В основном самая тяжелая была третья часть. Там было пять спикеров и для каждого надо было выбрать правильный ответ, а так в основном задания дались легко.Сертификат Кембриджского университета предоставляет широкие возможности для его обладателя. Более пятнадцати тысяч университетов, работодателей и правительственных организаций во всем мире признают результаты экзаменов Cambridge English.Анастасия Кучеренко, руководитель Центра изучения иностранных языков "ИНТАЧ":- С этим сертификатом можно выбрать любой принимающий данный вид сертификата вуз и не сдавать уже английский на территории вуза, трудоустроиться в международную компанию в России или за рубежом.Этой весной ИНТАЧ открывает череду значимых событий для всех, изучающих английский во Владимире и области. 10 апреля на площадке ИНТАЧ - тотальный диктант на английском языке. В мае - интенсивная подготовка к международному экзамену. 6 июня - сам Кембриджский экзамен.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.