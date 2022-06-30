За убийство 14-летнего парня 41-летний житель Владимирской области проведёт 13 лет в исправительной колонии строгого режима, его 27-летний знакомый на 2,5 года отправлен в колонию-поселение за укрывательство преступления.

За убийство 14-летнего парня суд приговорил 41-летнего жителя Владимирской области к 13 годам колонии строгого режима, а его 27-летнего знакомого к 2,5 годам колонии-поселения за укрывательство преступления.В суде установлено, что 29 декабря прошлого года пьяный 41-летний мужчина зашёл в комнату к 14-летнему родственнику и нанёс ему многочисленные удары ножом. От полученных ран парень скончался на месте происшествия. Известно, что между родственниками был длительный конфликт на бытовой почве.«На следующий день вместе с 27-летним жителем Суздальского района они избавились от вещей со следами крови потерпевшего, вывезли тело подростка и оставили его на участке у жилого дома одного из населённых пунктов Суздальского района», - рассказали в СУ СК по Владимирской области.Мужчин, причастных к убийству подростка, вычислили и задержали в короткий срок. На суде они оба признали свою вину в полном объёме.Наказание назначено с учётом роли каждого в этой драме, кроме тюремного заключения они выплатят 2 миллиона рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.