Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!ЗА РЕАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ Андрей Шохин предложил вернуть прямые выборы мэра https://vladtv.ru/politics/113413/МУСОРНЫЙ ВЕТЕР На горящей свалке в Покрове выявлены нарушения https://vladtv.ru/society/113410/ДЕЛО ХАКЕРА Ковровчанин уничтожил служебную информацию на компьютерах "Ростеха" https://vladtv.ru/society/113405/ПРАВОСУДИЕ БУКСУЕТ В Коврове возбудили еще одно дело из-за ДТП с погибшими детьми https://vladtv.ru/incidents/113401/ЛЮДИ-ПРИЗРАКИ Во Владимирской области без вести пропали свыше 1000 человек https://vladtv.ru/incidents/113388/