Система применяется для своевременного оповещения населения.

«Ростелеком» подключил Киржачский район Владимирской области к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) городских и сельских населенных пунктов с использованием оборудования «Марс-Арсенал». Система применяется для своевременного оповещения населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, о возникновении чрезвычайных ситуаций. «Марс-Арсенал» обладает технической возможностью быстрой интеграции с АПК «Безопасный город», Системой 112, комплексом решений «Умный город» и Комплексной системой обеспечения безопасности жизнедеятельности (КСОБЖН). Он считается одной из самых современных концептуальных решений на рынке производителей систем оповещения.По заказу «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» провайдер произвел поставку и монтаж оборудования и интегрировал программное обеспечение с существующей региональной системой оповещения. Работа каналов связи для РАСЦО организована на базе сети передачи данных «Ростелекома». Для надежности и устойчивости используются два канала связи: основной и резервный.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Система "Марс-Арсенал” отлично зарекомендовала себя во Владимирской области и уже применяется для оповещения населения Гусь-Хрустального, Муромского и Ковровского районов. Преимущество комплекса заключается в простой и быстрой интеграции с системами оповещения других производителей, а это поможет снизить стоимость на строительство и эксплуатацию системы в целом. Система сохраняет работоспособность даже при длительном, до 10 суток, отсутствии электропитания. Кроме того, для оповещения населения "Марс-Арсенал” может быть подключен к домофонам многоквартирных домов, что позволит обеспечить своевременное доведение информации до людей».Андрей Жуков, начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»:«Создание местной (или муниципальной) системы оповещения — составная часть комплекса мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для Киржачского района выбрана система "Марс-Арсенал”. Это одно из лучших решений на рынке России по надежности, функциональности, стоимости, гибкости внедрения и эксплуатации. Пульты управления системой оповещения имеют удобный и интуитивно понятный графический интерфейс, который обеспечивает быструю и эффективную работу оператора в экстренных ситуациях. А наличие тренажерного комплекса позволяет развивать навыки работы с оборудованием».«Марс-Арсенал» — это современный комплекс программно-аппаратных средств оповещения, разработанный и построенный с использованием передовых цифровых технологий и предназначенный для создания всех видов автоматизированных систем оповещения. Комплекс представлен полной линейкой современного профессионального оборудования и программно-технических средств оповещения. Включает в себя: пульты управления, сиренно-речевые и сиренные оконечные установки, оборудование перехвата радио и телевещания, систему оповещения телефонных абонентов, устройства сопряжения со сторонними системами и объектовым оборудованием оповещения, станции мониторинга уровня воды и радиационно-химического контроля. «Марс-Арсенал» входит в перечень рекомендованного МЧС России оборудования, предназначенного для создания централизованных систем оповещения, например, комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).