Рабочий день Александра Коровина начинается с 8 утра и заканчивается поздно вечером.

Лучший участковый области живет во Владимире. Старший лейтенант полиции Александр Коровин стал победителем областного конкурса "Народный участковый России". О работе современного Анискина в репортаже Веры Куликовой.Рабочий день Александра Коровина начинается с 8 утра и заканчивается поздно вечером. Район большой. Подопечных много. Сейчас участились случаи телефонного мошенничества, говорит участковый. Пенсионеры для преступников- легкая нажива. Поэтому каждое утро начинает обхода квартир, где проживают люди старшего поколения.Александр Коровин, уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД России по г. Владимиру:- Вот вам памятка изучите и объясните своим родственникам, чтобы не допустить таких фактов мошенничества.На участке старшего лейтенанта полиции Коровина проживает три с половиной тысячи человек. Александра Коровина знают в каждой квартире. И почти каждый отдал за него свой голос в конкурсе "Народный участковый" .Татьяна Зайцева, председатель КТОСа № 1 Фрунзенского района г. Владимира:- Он очень пунктуальный, очень ответственный и очень коммуникабельный. У него очень хорошо получается работать с населением. Его народ знает, часто обращается. Соответственно Александр помогает решать какие-то проблемы, которые люди не хотят писать в официальных заявлениях, но это в основном всё, что касается семьи.Рабочий день участкового Коровина расписан по минутам. Александр готов помочь любому, попавшему в беду. Вот всего лишь один случай. К Александру обратился гражданин , на утерянный паспорт которого был оформлен кредит. Сотруднику полиции удалось в короткие сроки найти злоумышленника. ((Александр Коровин, уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД . России по г. ВладимируСегодня надо съездить в следственно-судебную экспертизу,истребовать экспертизу, а также проверить лиц па ранее осужденных к мере наказания не связанных с лишением свободы. Также обойти дома, спрофилактировать население, провести беседу по участившимся случаям дистанционного мошенничества.))Александр Коровин работает участковым три года, до этого служил инспектором в столичном оперативном полку. Закончил Московский психолого-социальный университет по специальности юриспруденция. В участковые пошел по собственному желанию.Александр Коровин, уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД . России по г. Владимиру:- Работа интересная на самом деле. Надо много знать нормативно-правовой базы, различного законодательства. Допустим по некоторому законодательств у мы не работаем, иногда граждане обращаются , я им даю советы , чтобы куда им можно обратиться , то есть всякие законы которые не связаны с органами полиции.Непосредственный начальник участкового полковник полиции Александр Игнатьев гордится тем, что его подчиненные уже четвертый год становятся лучшими участковыми области.Александр Игнатьев, замначальника отдела полиции №3 УМВД России по г. Владимиру:- На этих участках более менее ситуация благополучная, за этих участковых я меньше всего переживаю.А вот 10 ноября попереживать придется. В этот день - в профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел - будет объявлен лучший участковый страны. Возможно, им станет старший лейтенант Александр Коровин из Владимира. Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.