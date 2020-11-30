Это последствия экологического ЧП в Калужской области.

Это последствия экологического ЧП в Калужской области.Еще 27 ноября там, в реке Угра, вода поменяла цвет из-за сброса сточных вод с высоким содержанием глиняных взвесей на карьере Вязищи. На следующий день вода стала коричневой и в Оке, ниже места впадения Угры. Здесь вода не вся темного цвета, присутствует шлейф возле берега и в середине реки, сообщил порталПо предварительной информации сброс воды из технологического пруда карьера не представляет опасности для человека и водных биоресурсов.Сейчас глиняное загрязнение движется по течению вниз - на пути к Волге еще находятся Рязанская область, Муром, Дзержинск и Нижний Новгород.