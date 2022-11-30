Губернаторское видение проблемы обманутых дольщиков. Глава региона Александр Авдеев рассказал о “текущем статусе” некоторых проблемных объектов Владимира. Сначала про дом в

Губернаторское видение проблемы обманутых дольщиков. Глава региона Александр Авдеев рассказал о “текущем статусе” некоторых проблемных объектов Владимира. Сначала про дом в Коммунаре. Тот, где в результате долгих разбирательств демонтировали два лишних этажа, возведённых застройщиком нелегально. По словам Александра Авдеева, в ближайшие дни дом должны ввести в эксплуатацию, но свои квартиры люди смогут получить не сразу.