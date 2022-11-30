Оказание услуг риелтора на рынке недвижимости можно считать предпринимательской деятельностью.
Оказание услуг риелтора на рынке недвижимости можно считать предпринимательской деятельностью.
Продажа дома или квартиры – занятие довольно затратное по времени и энергии. Чтобы лишний раз не тратить их на общение с потенциальными клиентами, зачастую граждане обращается за помощью к риелторам. И здесь как повезет: далеко не всегда на рынке недвижимости попадаются честные и ответственные профессионалы, бывает, что приходится иметь дело с мошенниками.
Увы, но в России сегодня отсутствуют специальные правовые нормы, которые позволяли бы контролировать деятельность агентов по продаже недвижимости, а также минимизировать риски для участников сделок.
Подобного мнения придерживается депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, который подготовил соответствующий законопроект. Копия документа и запроса на имя главы кабмина Михаила Мишустина имеется в распоряжении телеканала .
Парламентарий указал в пояснительной записке, что оказание посреднических услуг на рынке недвижимости сегодня можно считать широко востребованной предпринимательской деятельностью. Поэтому, по его словам, для регулирования данной сферы требуется отдельный закон.
В частности, член ГД РФ предложил создать в России единый реестр риелторов, определить орган власти, который который займется регуляцией в данной сфере, а также также ввести систему обязательного страхования сделок по недвижимости. Об этом сообщает .
Важно отметить, что сегодня власти нашей страны проводят активные меры по нормализации ситуации на рынке недвижимости. Так, в скором времени стоимость жилья может опуститься на 30%, утоняет телеканал "".